洋酒チョコレート市場売上No.1(※1)を誇る大人気商品「ラミー」と聞くと、冬をイメージする人も多いのではないだろうか。そんなラミーの発売60周年を経て、ロッテは春夏でも楽しめる「ラミー 春夏仕立て」を2026年3月10日より期間限定で新発売。これまで冬限定だった味わいが、暖かくなるこれからの季節にも楽しめるようになった。【写真】口の中でチョコレートがとろける。ラムレーズンの食感もいいアクセントに冬季限定のラミー