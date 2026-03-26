外階段にいつまでも佇む女性。本当の話かどうか疑っている友人に送るためこっそり動画を撮ってみると、映っていた彼女は視線をカメラへ向けていた…。【漫画】本編を読む外階段のあるアパートでは、思いがけず隣人の生活が視界に入り込むことがある。そんな環境で起きた友人の実体験をもとに描かれたのが、退屈健(@taikutsu1)さんのホラー漫画「隣のアパートの外階段」である。明確な解決やオチはない。それでもなお、不気味さだけ