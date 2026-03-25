「お前の代わりなんていくらでもいるんだぞ！」と、上司に強く言われた。これは、パワハラ？社畜、ブラック企業、世知辛い世の中。ギスギスした社会に疲れたとき、こんな優しい人たちばかり溢れていたら。そんな世界を描く、漫画家のジョンソンともゆきさん(@tomo_yuki252)の『冬眠できないクマ』(@toumin_dekinai)を紹介しよう。【漫画】「代わりなんていくらでもいるんだぞ！」■怒られたのかと思ったら「今すぐ帰って休め！」そ