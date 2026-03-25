一枚で完結するシンプルさが奥深い…！フルカラー1コマ漫画に注目【漫画】本編を読むコマごとに連続する展開を見せるのが漫画の基本だが、たった1コマで完結する1コマ漫画は、瞬間的な笑いやどんなオチかを考察したくなるようなものまで、情報量が少ないからこそ奥深いもの。X(旧Twitter)でオリジナル作品を発表するあくまでクマ(@akmd_kuma)さんも、そうした1コマ漫画を数多く発表している。読者からは「騙し絵か」「発想が天才的