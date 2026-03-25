メデューサにアホ毛...!?「時間がない」から生まれた1枚完結の衝撃ギャグ！セリフと発想が一瞬で刺さる1コマ漫画【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
コマごとに連続する展開を見せるのが漫画の基本だが、たった1コマで完結する1コマ漫画は、瞬間的な笑いやどんなオチかを考察したくなるようなものまで、情報量が少ないからこそ奥深いもの。X(旧Twitter)でオリジナル作品を発表するあくまでクマ(@akmd_kuma)さんも、そうした1コマ漫画を数多く発表している。
■配置の仕方は4コマと1コマともにパズルみたいで大きくは変わらない
これまで4コマ漫画を中心に制作し、たびたび反響を集めてきた作者のあくまでクマさん。独自の視点が光る作品で多くの読者を惹きつけている。
一方で、最近は1コマ漫画の発表が増えているという。その理由について、あくまでクマさんは「仕事の合間に4コマ漫画を描き上げようとしたのですが時間がとれなくて、仕方なく1コマ漫画で描くことが続いていたのが元々のきっかけです」と明かす。さらに「この機会に1コマ漫画の表現を磨いてみるのもいいかなと思って続けてみることにしました」とも話し、柔軟に活動の幅を広げている様子がうかがえる。
ネタ作りについては「もしも〇〇が××だったら」という発想を軸にしており、「考え方は4コマ漫画と1コマ漫画ともに同じ」と語る。表現方法によって形式を使い分けているそうで、「描きたいイメージを先に考え、それに合った題が思いつけば1コマ漫画として表現し、難しければストーリー仕立ての4コマ漫画にしています」と、いずれで描くかの基準について教えてくれた。
また、両者の違いについては「入れられるセリフやキャラクターといった情報量」としつつも、「配置の仕方はパズルみたいで大きくは変わらない」と語る。
多く描いてきた作品のなかで、あくまでクマさんのお気に入りは「虫かごの中に入れられたDVDマーク」だそう。「『このマークがどこで動いてたらおもしろいだろう』と思って描いた作品です」と教えてくれた。あくまでクマさんが描く奥深い1コマ漫画の世界を、この機会にぜひ味わってみて！
取材協力：あくまでクマ(@akmd_kuma)
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