イベント後にアフターしたらとんでもねぇことになった話【漫画】本編を読む拝み屋の母を持つ神田暁は、視えないものが視えた。とあるイベントで出会った字書き師の背後には、彼女に執着した影が視えて？6.4万いいねがつく、イータ(@378tkm)さんの「イベント後にアフターしたらとんでもねぇことになった話」を紹介するとともに本作の制作秘話を聞いた。■親子二世代にわたる構想になっているイベント後にアフターしたらとんでもねぇ