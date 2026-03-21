視えないものが視える青年の除霊方法が意外すぎる!!霊を体内に取り入れ“屁“で排出!?奇妙でおもしろい異色ホラー【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
拝み屋の母を持つ神田暁は、視えないものが視えた。とあるイベントで出会った字書き師の背後には、彼女に執着した影が視えて？6.4万いいねがつく、イータ(@378tkm)さんの「イベント後にアフターしたらとんでもねぇことになった話」を紹介するとともに本作の制作秘話を聞いた。
■親子二世代にわたる構想になっている
幼いころから漫画家になりたくて、さまざまな漫画を描き続けてきたという作者のイータさん。大人になってから「暁というキャラクターを思いついたのがきっかけで、このシリーズを作っています」と、本作「イベント後にアフターしたらとんでもねぇことになった話」を制作するに至った経緯を教えてくれた。また、当初から拝み屋シリーズとして考えられていたのかについて尋ねると、「実は親子二世代にわたる構想で書いています」と話す。
主人公・神田暁の「視えるものを祓う」力について、イータさんは「彼の能力で体内で悪いものを綺麗にして、超クリーンな屁として排出されます」と衝撃の設定を明かす。「実は暁は人知れずスカしっぺをしています。無音無臭なので誰も気づかないのです。真剣な設定です」と、舞台裏を明かしてくれた。
イータさんは、「ファンタジーと現実の間にあるような」ホラーを目指しているという。「呪文を使わず能力だけで祓う」という点にこだわりがあり、本作の見どころは、「魑魅魍魎を通して『人間とは何か』『命とは？』を考える、ホラーヒューマンドラマです」と語る。キャラクター設定は「描ききれないほどある」と話し、過去編の制作も予定しているという。
最新話では、暁の設定が17歳の「拝み屋一族の次期当主」から、20歳の当主へと変更されたそう。イータさんは「その話を書くのを忘れていたので、次の話で3 年間でいかに進化したかを書く予定です」と、今後の展開について語ってくれた。ファンタジーと現実のあいだを描く独特のホラー世界が、これからどのように広がっていくのか注目したい。
取材協力：イータ(@378tkm)
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