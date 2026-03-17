「東武動物公園」(埼玉県白岡市、宮代町)に隣接する広大な敷地に、2026年3月11日、“グランピング・動物園・遊園地”が一体となった日本初の体験型グランピングリゾート「グランフィルリゾーツ東武」がグランドオープンした。施設の敷地面積は約2万1350平方メートルと、埼玉県最大級！閉園後の“夜の動物園”を電動カートで周遊する宿泊者限定アクティビティや、最大約950平方メートルのプライベートドッグランを完備した“愛犬同