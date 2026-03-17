動物園やグランピングが融合!? 東武動物公園に隣接する「グランフィルリゾーツ東武」がグランドオープン
「東武動物公園」(埼玉県白岡市、宮代町)に隣接する広大な敷地に、2026年3月11日、“グランピング・動物園・遊園地”が一体となった日本初の体験型グランピングリゾート「グランフィルリゾーツ東武」がグランドオープンした。施設の敷地面積は約2万1350平方メートルと、埼玉県最大級！閉園後の“夜の動物園”を電動カートで周遊する宿泊者限定アクティビティや、最大約950平方メートルのプライベートドッグランを完備した“愛犬同伴ヴィラ”など、ここでしか楽しめないコンテンツがめじろ押し。ファミリーも愛犬家も、この春の宿泊旅行の候補に加えてみてはいかがだろうか。
【写真】サバンナエリアの動物を眺めながら朝食を楽しむ「サバンナテラス・モーニング」
■日本初！グランピング・動物園・遊園地が融合した体験型リゾート
「グランフィルリゾーツ東武」は、グランピングと動物園と遊園地が融合した体験型リゾートとしては日本初の施設だ(2026年1月時点、同施設調べ)。「東武動物公園」に隣接するという唯一無二の立地を活かし、宿泊者限定で、通常は入れない夜の動物園でのアクティビティや、開園前の動物公園内での朝食など、日帰りでは絶対に体験できないコンテンツをそろえている。
客室は“ドームテント✕動物園”をコンセプトにしたアドベンチャードームと、“ヴィラ✕プライベートドッグラン”をコンセプトにしたシンフォニーヴィラの2タイプ。計15棟を展開しており、ファミリーからカップル、愛犬家まで、あらゆる滞在スタイルを受け止める懐の深さも、この施設ならではだ。
■直径約10メートルのドームテントとプライベートサウナ
全8棟ある「アドベンチャードーム」は、直径約10メートルのドーム型テントに宿泊するタイプの客室だ。最大6人まで利用できる「プライベートガーデン」7棟と、1日1棟限定で最大10人まで使える大型の「サプライズガーデン」1棟を用意している。
各棟には190平方メートル以上の専用庭と、屋内BBQ設備を完備。天候を気にせずBBQが楽しめるのは、特に小さな子ども連れファミリーにとって心強い。さらに、プライベートサウナが全棟に付いており、埼玉の大自然の中でゆったりと“ととのう”贅沢な時間も存分に味わえる。
なお「アドベンチャードーム」の宿泊者には、全プランに「東武動物公園」の入園券が付帯。チェックイン日の開園時間からチェックアウト日の閉園時間まで、何度でも入退場可能で、動物公園を丸ごと満喫できる(休園日を除く)。
■最大約950平方メートルのプライベートドッグランで愛犬と過ごす
愛犬家ファミリーにおすすめなのが、全7棟の「シンフォニーヴィラ」だ。最大約950平方メートルものプライベートドッグランを完備しており、周囲を気にすることなく愛犬を思いきり遊ばせられる。ドッグランは「フォレストテラス」(約950平方メートル、1棟)、「ガーデンテラス」(約540〜610平方メートル、5棟)、「コーナーテラス」(約470平方メートル、1棟)の3タイプから選べる。
こちらの「シンフォニーヴィラ」では、室内でも愛犬とノーリードで過ごすことができ、ベッドも愛犬と一緒に利用できる設計。世界中の高級ホテルが採用するシモンズ社のベッドを導入しており、慣れない旅先でも翌朝は驚くほど快適な目覚めが待っている。
また、「シンフォニーヴィラ」の宿泊者向けに、愛犬のおやつやおもちゃのレンタルを取りそろえた「ドッグマルシェ」も用意している。「季節を楽しむお散歩ツアー」(適宜開催)など、愛犬と一緒に楽しめるアクティビティもあり、愛犬との旅をとことん盛り上げてくれる。
■夜の動物園を電動カートで周遊する「アドベンチャー・ナイト」
「アドベンチャードーム」宿泊者限定のナイトツアーが「アドベンチャー・ナイト」(別途料金が必要)だ。「東武動物公園」の閉園後に、園内を電動カートに乗って周遊できる特別なアクティビティ。飼育係の音声ガイド付きで、昼間とはまったく異なる表情を見せる夜行性動物たちの生き生きとした姿などを間近で観察できる、ここでしかできない体験だ。
静まり返った園内に広がる幻想的な雰囲気と、夜ならではの動物たちの生態を、宿泊者だけの特権として楽しめる。これは子どもたちにとって、一生忘れられない体験になりそう！
■開園前の動物公園で特別な朝食を
もう1つの宿泊者限定アクティビティが「サバンナテラス・モーニング」(別途料金が必要)だ。「東武動物公園」の開園前、普段は立ち入れない時間帯にサバンナエリアへ特別入場。動物たちを間近に眺めながら、朝食が楽しめる。日常では絶対に手が届かない、とっておきの朝を過ごそう。
運がよければ動物たちの「朝ごはんタイム」に遭遇できる可能性も！家族や仲間だけの贅沢な朝のひとときが、ここでは体験できるのだ。
■地元・埼玉の武州和牛など3種類のグランピングBBQ
グランピングBBQのメニューにも、「グランフィルリゾーツ東武」ならではのこだわりが光る。地元・埼玉県の武州和牛を使った「プレミアムBBQ」、動物園隣接という立地をコンセプトに“肉食獣のような豪快さ”を楽しむ「サバンナ肉だくBBQ」、食材バリエーションが豊富な「スタンダードBBQ」の全3プランを用意。こちらも、ほかのグランピング施設では味わえないユニークな内容だ。
ちなみに「サバンナ肉だくBBQ」には、牛肉ロックステーキ、豪快ポークバックリブ、骨付きウインナー、スパイシーチキンなどをラインナップ。好みの野菜をカゴから選べる「お野菜マルシェ」と組み合わせれば、自分たちだけのオリジナルBBQが完成する。
■フリードリンクから焚き火おやつまで、全員にうれしいサービス
全宿泊者共通のうれしいサービスとして、同施設では4つのマルシェを展開している。生ビール、ハイボール、ソフトドリンクが飲み放題となる「フリードリンクサービス」、夕食BBQに使う季節野菜を1カゴ分選べる「お野菜マルシェ」、焚き火を囲みながらマシュマロなどを楽しむ「おやつマルシェ」、希望のアメニティをセレクトできる「アメニティマルシェ」の4種類だ。
懐かしい風景と自然が残る埼玉県白岡エリアにて、動物園や遊園地と一体となる新感覚宿泊リゾート「グランフィルリゾーツ東武」で、上質なグランピングと特別なアクティビティを楽しもう！
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※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
■日本初！グランピング・動物園・遊園地が融合した体験型リゾート
「グランフィルリゾーツ東武」は、グランピングと動物園と遊園地が融合した体験型リゾートとしては日本初の施設だ(2026年1月時点、同施設調べ)。「東武動物公園」に隣接するという唯一無二の立地を活かし、宿泊者限定で、通常は入れない夜の動物園でのアクティビティや、開園前の動物公園内での朝食など、日帰りでは絶対に体験できないコンテンツをそろえている。
客室は“ドームテント✕動物園”をコンセプトにしたアドベンチャードームと、“ヴィラ✕プライベートドッグラン”をコンセプトにしたシンフォニーヴィラの2タイプ。計15棟を展開しており、ファミリーからカップル、愛犬家まで、あらゆる滞在スタイルを受け止める懐の深さも、この施設ならではだ。
■直径約10メートルのドームテントとプライベートサウナ
全8棟ある「アドベンチャードーム」は、直径約10メートルのドーム型テントに宿泊するタイプの客室だ。最大6人まで利用できる「プライベートガーデン」7棟と、1日1棟限定で最大10人まで使える大型の「サプライズガーデン」1棟を用意している。
各棟には190平方メートル以上の専用庭と、屋内BBQ設備を完備。天候を気にせずBBQが楽しめるのは、特に小さな子ども連れファミリーにとって心強い。さらに、プライベートサウナが全棟に付いており、埼玉の大自然の中でゆったりと“ととのう”贅沢な時間も存分に味わえる。
なお「アドベンチャードーム」の宿泊者には、全プランに「東武動物公園」の入園券が付帯。チェックイン日の開園時間からチェックアウト日の閉園時間まで、何度でも入退場可能で、動物公園を丸ごと満喫できる(休園日を除く)。
■最大約950平方メートルのプライベートドッグランで愛犬と過ごす
愛犬家ファミリーにおすすめなのが、全7棟の「シンフォニーヴィラ」だ。最大約950平方メートルものプライベートドッグランを完備しており、周囲を気にすることなく愛犬を思いきり遊ばせられる。ドッグランは「フォレストテラス」(約950平方メートル、1棟)、「ガーデンテラス」(約540〜610平方メートル、5棟)、「コーナーテラス」(約470平方メートル、1棟)の3タイプから選べる。
こちらの「シンフォニーヴィラ」では、室内でも愛犬とノーリードで過ごすことができ、ベッドも愛犬と一緒に利用できる設計。世界中の高級ホテルが採用するシモンズ社のベッドを導入しており、慣れない旅先でも翌朝は驚くほど快適な目覚めが待っている。
また、「シンフォニーヴィラ」の宿泊者向けに、愛犬のおやつやおもちゃのレンタルを取りそろえた「ドッグマルシェ」も用意している。「季節を楽しむお散歩ツアー」(適宜開催)など、愛犬と一緒に楽しめるアクティビティもあり、愛犬との旅をとことん盛り上げてくれる。
■夜の動物園を電動カートで周遊する「アドベンチャー・ナイト」
「アドベンチャードーム」宿泊者限定のナイトツアーが「アドベンチャー・ナイト」(別途料金が必要)だ。「東武動物公園」の閉園後に、園内を電動カートに乗って周遊できる特別なアクティビティ。飼育係の音声ガイド付きで、昼間とはまったく異なる表情を見せる夜行性動物たちの生き生きとした姿などを間近で観察できる、ここでしかできない体験だ。
静まり返った園内に広がる幻想的な雰囲気と、夜ならではの動物たちの生態を、宿泊者だけの特権として楽しめる。これは子どもたちにとって、一生忘れられない体験になりそう！
■開園前の動物公園で特別な朝食を
もう1つの宿泊者限定アクティビティが「サバンナテラス・モーニング」(別途料金が必要)だ。「東武動物公園」の開園前、普段は立ち入れない時間帯にサバンナエリアへ特別入場。動物たちを間近に眺めながら、朝食が楽しめる。日常では絶対に手が届かない、とっておきの朝を過ごそう。
運がよければ動物たちの「朝ごはんタイム」に遭遇できる可能性も！家族や仲間だけの贅沢な朝のひとときが、ここでは体験できるのだ。
■地元・埼玉の武州和牛など3種類のグランピングBBQ
グランピングBBQのメニューにも、「グランフィルリゾーツ東武」ならではのこだわりが光る。地元・埼玉県の武州和牛を使った「プレミアムBBQ」、動物園隣接という立地をコンセプトに“肉食獣のような豪快さ”を楽しむ「サバンナ肉だくBBQ」、食材バリエーションが豊富な「スタンダードBBQ」の全3プランを用意。こちらも、ほかのグランピング施設では味わえないユニークな内容だ。
ちなみに「サバンナ肉だくBBQ」には、牛肉ロックステーキ、豪快ポークバックリブ、骨付きウインナー、スパイシーチキンなどをラインナップ。好みの野菜をカゴから選べる「お野菜マルシェ」と組み合わせれば、自分たちだけのオリジナルBBQが完成する。
■フリードリンクから焚き火おやつまで、全員にうれしいサービス
全宿泊者共通のうれしいサービスとして、同施設では4つのマルシェを展開している。生ビール、ハイボール、ソフトドリンクが飲み放題となる「フリードリンクサービス」、夕食BBQに使う季節野菜を1カゴ分選べる「お野菜マルシェ」、焚き火を囲みながらマシュマロなどを楽しむ「おやつマルシェ」、希望のアメニティをセレクトできる「アメニティマルシェ」の4種類だ。
懐かしい風景と自然が残る埼玉県白岡エリアにて、動物園や遊園地と一体となる新感覚宿泊リゾート「グランフィルリゾーツ東武」で、上質なグランピングと特別なアクティビティを楽しもう！
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※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。