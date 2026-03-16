昇進のための社員研修まで受けたのに…今更それ言う!?【漫画】本編を読む自身の妊娠をきっかけに、育児や日常をテーマにした漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。SNSやブログでは、コミカルなタッチで日常の出来事を描いたエッセイ漫画を発表している。今回は、Xで公開されたエッセイ漫画「【ブラック企業の日常】昇進取り消し食らった話【公開処刑】(1)〜(4)」を紹介するとともに、面談で昇進が取り消しになっ