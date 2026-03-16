「昇進はやっぱり取り消しで〜」一度決まったことを簡単に覆す!?社員のダメージを考えないブラック企業あるある【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
自身の妊娠をきっかけに、育児や日常をテーマにした漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。SNSやブログでは、コミカルなタッチで日常の出来事を描いたエッセイ漫画を発表している。今回は、Xで公開されたエッセイ漫画「【ブラック企業の日常】昇進取り消し食らった話【公開処刑】(1)〜(4)」を紹介するとともに、面談で昇進が取り消しになった当時の出来事について話を聞いた。
以前から勤めていた会社を辞めるべきか悩んでいたというしゃけなかほいさん。そんなある日、会社で面談が行われた。そこで担当者から告げられたのは、「しゃけなかほいさん、昇進が決まりました！」という言葉だった。退職を考えていた気持ちは、この一言で一気に吹き飛んだという。
ただし、昇進には条件があった。それは、同じく昇進予定の社員たちと社外研修に参加すること。しゃけなかほいさんはその研修を終え、後日あらためて面談に呼ばれることになる。
■社外研修のあとに告げられた衝撃の言葉
ところが、その面談で状況は一変する。担当者は「部署の売り上げがよくなくて…」と切り出し、資料を指さしながらしゃけなかほいさんの売り上げが少ないことを指摘し始めた。さらに「これだけ数字が低い人が役職持つってどうなのって会議でなってて…」と説明され、なんと昇進の話は突然取り消しになってしまったのだ。
研修まで受けたあとでの決定の覆しに、しゃけなかほいさんは思わず怒りをあらわにしたという。しかし結局、昇進は白紙となり、その出来事をきっかけに仕事へのやる気も大きく削がれてしまった。
■「決まったことがひっくり返る」ブラック企業の現実
当時の気持ちについて、しゃけなかほいさんはこう振り返る。「責任者会議で決まって、社外研修まで行かせて事がひっくり返るってどういうこと？と思いました」。
ブラック企業だったため、一度決まったことでも簡単に覆される環境だったという。社員のモチベーションや、その決定を告げられる側の気持ちについてはほとんど考えられていなかったのではないかと語る。「ブラック企業なので、一度決めたことでもひっくり返す。それを言われた社員の気持ちやモチベーションやケアのことは、きっと考えていないのでしょうね。その後も放置でした…」
理不尽な出来事を、コミカルな漫画として描き出すしゃけなかほいさん。ブラック企業の日常を描いたシリーズは、読者の共感や驚きを集めている。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
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