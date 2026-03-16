『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』_01【漫画】本編を読む同期なしの新卒として入社し、人事部の先輩に連れていかれた配属先は「検査課」だった。「女性ばかりで大丈夫か」と聞かれ、高校もほぼ女子だったため問題ないと答えたものの、働き出したら問題しかない部署だった。辰ノたむ(@tatsuno_tamu)さんが描く漫画『正社員で入社した会社を半年でやめたら感謝された件』を紹介するとともに、著者に話を聞いた。