ハッキリとした原因がわからないまま、父の身体からは次々と異常が見つかっていく。【漫画】本編を読む右耳難聴や子宮内膜症など自身の体験を、わかりやすくコミカルな漫画で描いてきたキクチ(@kkc_ayn)さん。母親の自宅介護と看取りを描いたコミックエッセイ「20代、親を看取る。」は、自宅介護の現実や“親との死別”に向き合う中で揺れる感情を率直に描き、同じ経験を持つ人や親の老いを感じ始めた同世代から大きな反響を集め、