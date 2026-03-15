母を看取った2年後に父も倒れた病気の原因がわからないまま…病院と実家を往復する日々に疲労と焦り【作者に聞く】

母を看取った2年後に父も倒れた病気の原因がわからないまま…病院と実家を往復する日々に疲労と焦り【作者に聞く】