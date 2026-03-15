今まで溜め込んできたユイの怒りがついに爆発した。【漫画】本編を読む夫の成功を支える妻という立場は、時に「家庭を守る存在」として称えられる一方で、自分の人生や価値を見失ってしまうこともある。エリート夫の隣に立つ“理想の妻”として振る舞いながらも、「私はこのままでいいのだろうか」と葛藤する女性は少なくない。今回は、そんな思いを抱えながら生きてきた妻の心の変化を描いた作品を紹介するとともに、作者の横山了