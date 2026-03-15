ついに夫に反撃！「私は添え物じゃない」エリート夫を陰で支えてきた妻の決意に「夫婦のあり方を考えさせられた」の声【作者に聞く】

ついに夫に反撃！「私は添え物じゃない」エリート夫を陰で支えてきた妻の決意に「夫婦のあり方を考えさせられた」の声【作者に聞く】