ついに夫に反撃！「私は添え物じゃない」エリート夫を陰で支えてきた妻の決意に「夫婦のあり方を考えさせられた」の声【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
夫の成功を支える妻という立場は、時に「家庭を守る存在」として称えられる一方で、自分の人生や価値を見失ってしまうこともある。エリート夫の隣に立つ“理想の妻”として振る舞いながらも、「私はこのままでいいのだろうか」と葛藤する女性は少なくない。今回は、そんな思いを抱えながら生きてきた妻の心の変化を描いた作品を紹介するとともに、作者の横山了一(@yokoyama_bancho)さんに話を聞いた。
物語の主人公は、社会的に成功しているエリート夫を持つ妻。周囲から見れば恵まれた環境にいるように見えるが、実際の生活の中では、夫の価値観やキャリアに寄り添うことを当然のように求められていた。家庭でも社会でも、夫の成功を前提にした役割を担い続けるうちに、次第に「自分はただの添え物なのではないか」という思いが心の中で膨らんでいく。
横山さんはこのテーマについて「夫婦の関係性の中で、自分の存在価値をどう見つめるかということを描きたかった」と語る。外からは理想的に見える関係であっても、当事者の心の中にはさまざまな葛藤があるのではないかと考えたことが、作品の出発点になったという。
■「私はただの添え物じゃない」妻が選んだ道とは
物語の中で大きな転機となるのが、主人公が自分の思いをはっきりと言葉にする場面だ。その言葉は、長いあいだ胸の中に積み重なっていた感情の表れでもある。これまで夫の隣で“支える側”として振る舞ってきた主人公が、自分自身の人生をどう生きたいのかを問い直す瞬間でもある。
横山さんはこの場面について、「誰かの人生の脇役としてではなく、自分の人生を自分で選ぶという感覚を大切にしたかった」と話す。夫婦という関係の中でも、自分の意思を持つことの大切さを表現したかったという。
■夫婦関係を見つめ直すきっかけになるか
作品には、「自分のことのようで胸が痛い」「夫婦のあり方を考えさせられた」といった共感の声が寄せられている。結婚生活の中で、知らず知らずのうちに役割に縛られてしまうことは少なくない。だからこそ、主人公の決意に心を動かされた読者も多いようだ。
誰かの成功の陰で生きるのではなく、自分自身の人生をどう選び取るのか。夫婦という関係の中での自立や尊重について、改めて考えさせられる作品である。
取材協力：作者名(@yokoyama_bancho)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。