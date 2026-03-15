ソファでツメとぎを始める猫【漫画を読む】ソファでツメとぎを始める猫だが…!?先日、『心読んでる説』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.7万人(2026年3月9日現在)、今回紹介する漫画も6.3万いいね(2026年3月9日現在)を超える人気漫画家だ。『心読んでる説』01キュルガがテーブルの上にやって来て、水が入ったコッ