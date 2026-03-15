【ネコ漫画】ソファで急にツメとぎする愛猫!?飼い主の心を読む行動に「以心伝心でかわいい」などの共感コメント＆6万越えの反響
【漫画を読む】ソファでツメとぎを始める猫だが…!?
先日、『心読んでる説』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.7万人(2026年3月9日現在)、今回紹介する漫画も6.3万いいね(2026年3月9日現在)を超える人気漫画家だ。
キュルガがテーブルの上にやって来て、水が入ったコップの側に座る。その様子を遠目で見ていたフータは、『最近コップにいたずらしなくなったな』と心の中で思うと、コップにいたずらをするキュルガ。
別の日、ツメとぎを使ってちゃんとツメを研いでいるキュルガ。フータはソファに座りながらそんなキュルガをぼーっと眺めて『最近このソファでツメとぎしなくなったなぁ』と思うと、キュルガがこっちにやって来て、ソファでツメとぎを始めるではないか!?
人の心を読んでるようなキュルガの行動に驚かされるフータ！漫画を読んだユーザーからは「間違いなく伝わってる」「以心伝心でかわいい」などの共感コメントがSNSにいくつも寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
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