「ロケ弁の女王」02【漫画】本編をイッキ読み→「ドリフターズも食べた!?老舗津多屋の二段のり弁」の回ドラマのクランクイン初日。現場は主演女優である篠宮みきの緊張と助監督の怒号でピリついていた。そんな殺伐とした空気を一変させたのは、制作部の新人である俵米子が手配したロケ弁だった。「ロケ弁の女王」03「ロケ弁の女王」04「ロケ弁の女王」05■『8時だヨ！全員集合』をきっかけに誕生原作ののやまあきさん、演出のつの