組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！寒くなったらコートのインナーとして長く使える、「着ぶくれしない」薄手の長そで。ベーシックな見た目や色で「単なる長そで」に留まらない、差がつく1枚をピックアップ。凹凸感のある編み地のコットンニット。さらりとした風合いで、着心地はロンTのように軽やか。ちょうどウエストにかかるすそは、きゅっと締