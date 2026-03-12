2026年3月20日(祝)、神奈川県大和市の「中央林間東急スクエア」「エトモ中央林間」ほかで、親子向けイベント「中央林間でのるるん＆もころんと遊ぼう！トレインイベント」が開催される。東急線キャラクター「のるるん」と小田急電鉄マスコットキャラクター「もころん」が同時にやってくるほか、スタンプラリー、大抽選会、フォトスポットと盛りだくさんの内容で、春休み最初の祝日を家族でたっぷり楽しめる1日になりそうだ。東急線