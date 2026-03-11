頼んだ覚えのない荷物が届いたオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。誤配の連絡をしたいのにカスタマーサポートには連絡がつかない!?エッセイ漫画『友達にあげた』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】本編を読む■カスタマーサポートの連絡先が見つからない！『友達にあげました』03『友達にあげました』06住所や部屋番号はあっているのに、宛名が違う荷物がポストに入っていた。誤配の場合どうすればいいのかわからず、とりあえ