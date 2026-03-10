給与の出ない主婦の仕事。「働いてないんだっけ？」にモヤッとする毎日。【漫画】本編を読む専業主婦は、家事や育児、場合によっては介護まで担いながら、家族の生活を支える存在である。しかし賃金が発生しないため「無償労働」と呼ばれることも多く、「ただ働き」と受け取られてしまうことも。「専業主婦に給与なんておかしい」「衣食住を賄ってもらっているのだから十分」という声がある一方、「もし時給があればモチベーション