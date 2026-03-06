T»úÏ©¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤È¾×ÆÍ! ¡Öµ¯¤­¾å¤¬¤ì¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÄË¤ß¤¬¿ÈÂÎ¤ò½±¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àÁáÄ«5»þ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¡£T»úÏ©¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¡¢ÂÎ¤ÏÁ°Êý¤Ø¿á¤­Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡£Ê¢Éô¤ò¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¶¯ÂÇ¡£¤½¤Î°ì·â¤¬¡¢Ì¿¤òÍÉ¤é¤¹»öÂÖ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºùÌÚ¤­¤Ì(@kinumanga)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¼ÂÏ¿Ì¡²è¡ÖÆâÂ¡ÇËÎö¥á¥â¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢2001Ç¯¡¢19ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Îµ­²±¤ò¤¿¤É¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë