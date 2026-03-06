19ºÐ¤Ç¡ÈÂ¨»àÀ£Á°¡É!?Ä«5»þ¤Î¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Ç¡ÖÂÇËÐ¤Ç¤¹¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¼Â¤Ï¡Ä!!20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¥È¥é¥¦¥Þ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
ÁáÄ«5»þ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¡£T»úÏ©¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¡¢ÂÎ¤ÏÁ°Êý¤Ø¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡£Ê¢Éô¤ò¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¶¯ÂÇ¡£¤½¤Î°ì·â¤¬¡¢Ì¿¤òÍÉ¤é¤¹»öÂÖ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºùÌÚ¤¤Ì(@kinumanga)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¼ÂÏ¿Ì¡²è¡ÖÆâÂ¡ÇËÎö¥á¥â¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢2001Ç¯¡¢19ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£20Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿º£¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¯¤¤Ãí°Õ´µ¯¤ò¹þ¤á¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö¸ÎÅö»þ¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ÈT»úÏ©¤Ç¾×ÆÍ¡£Æ»¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢±¿Å¾¼ê¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£ºùÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¼«¤éÍê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Î¤Á¤Ë°å»Õ¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤È¿ô¥»¥ó¥Á¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÂ¨»à¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ô¥»¥ó¥Á¤º¤ì¤¿¤é¤É¤³¤¬Éé½ý¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤½¤³¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
À©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Î»ö¸Î¤ÎÉÝ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£ÂÎ¸³¤ò¡Èµ²±¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¶µ·±¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¡ÉÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÂÇËÐ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬ÆâÂ¡¤ÏÇËÎö¤·¤Æ¤¤¤¿
ÈÂÁ÷Àè¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¡ÖÂÇËÐ¡×¡£¤·¤«¤·¡¢·ãÄË¤Çµ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ØÂç²È¤µ¤ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢³°Íè»þ´Ö¤Þ¤Ç±¡Æâ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÔ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë²«áÕ¤¬¸½¤ì¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢´ÎÂ¡¤¬ÇËÎö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤òµ¿¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤¢¤È¤«¤é¼«Ê¬¤Ç³°Íè¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢±¡Æâ¤ÇÂÔ¤¿¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡Ù¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡£¤¢¤Î¤È¤Âç²È¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£¶öÁ³¤ÈÁ±°Õ¤¬½Å¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¸å¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ø¡£Æþ±¡À¸³è¤Î¤Ä¤é¤µ¤âºîÉÊ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Ï¤É¤³¤«¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¥¯¥¹¥ê¤È¾Ð¤¨¤ëÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ë¡£½Å¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¹½À®¤À¡£
¢£20Ç¯Â³¤¯¡È½ù¹Ô¿ÍÀ¸¡É
Ìµ»öÂà±¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö20Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â½ù¹Ô±¿Å¾¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¶¯ÂÇ¤·¤¿Ê¢Éô¤Ë¤Ï10Ç¯´Ö¥¢¥¶¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿º¯¤Ï¡¢»ö¸Î¤Îµ²±¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¤¬Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤Ç¤Ï±ýÍè¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¡£¼«Å¾¼Ö¤Ï¡È·Ú¼ÖÎ¾¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢ºùÌÚ¤µ¤ó¤ÏÌ¡²è¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌµ»öÀ¸´Ô¤Ç¤¤Æ²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç²È¤µ¤ó¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡×¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¿Í¤Ï¡Ø·Ú¼ÖíÒ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¼«³Ð¤¹¤ë»ö¤¬ÂçÀÚ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ì¿¤òÉÁ¤Â³¤±¤ëÍýÍ³
ºùÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÇ¯¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Áweb¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤¿¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÁª¤ó¤À»à»º¤ÎÏÃ¡Ù¤¬ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤È¡¢¸½ºßÆ±ÇÞÂÎ¤Ç¿·¤·¤¤¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤ÎÏ¢ºÜ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢X¤Ê¤É¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£X¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ï4.4Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö¸Î¤Ï°ì½Ö¤À¤¬¡¢±Æ¶Á¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¯¡£ËÜºî¤Ï¤½¤Î¸½¼Â¤òÀÅ¤«¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ÎÂ¸ºß¡¢Ì¿¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÉÁ¤¯¡ÈÀ¸´Ô¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ºùÌÚ¤¤Ì(@kinumanga)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£