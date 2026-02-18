冬の旅行といえばスキーやスノーボードが定番だが、「寒そう」「準備が面倒」「そもそも滑れないし…」と敬遠してしまう人も多いのでは？そんなとき、全力でおすすめしたいのが、「雫石プリンスホテル・雫石スキー場」(岩手県岩手郡雫石町)への旅だ。2026年でホテル開業35周年、スキー場開業45周年を迎える同施設では、この冬、「スキーをしなくても、冬の魅力体験はフルコース」という新たな旅のスタイルを提案している。【写真】