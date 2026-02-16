探偵が依頼されたこととは…【漫画】本編を読む遺体が見つからないため成仏できずにいる霊を弔う仕事を請け負う「亡骸探偵」。今回の依頼は「行方不明の遺体を探して欲しい」というものだった。死んでもなお旅立てずにいる者を弔ってくれる吉野 紡(@stone25shion)さんの「亡骸探偵」を紹介しよう。■何も知ろうとしなかった義弟が罪滅ぼしのために依頼した先は…【漫画】「あんたなんかいらない!!」義母に疎外された女の子の顛末は