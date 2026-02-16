¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£ÁÇÂ­¤Ç´¶¤¸¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡£Ê²¤­²Ð¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤âÍê¤ì¤ë°ìÂ­¡Ú¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!1¥¶¡¦¥Î¡¼¥¹¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥­¥ã¥ó¥×¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î²÷Å¬À­¤òÄÉµá¤·¤¿¹âµ¡Ç½¥Ö¡¼¥Æ¥£¤À¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¹â¤¤