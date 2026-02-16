Æ±Î½¤¬¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¡£»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç­¤Î°ú¤­¼è¤ê¼ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»¦½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ±Î½¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢Ç­¤Î°ú¤­¼è¤ê¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä!?Èø»ý¥È¥â(¡÷o0omotitomo0o)¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ø»ô¤¤¼ç¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿Ç­¤ÈÉã¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¸ÉÆÈ»à¤·¤¿»ô¤¤Ç­¤ò°ú¤­¼è¤Ã¤¿¡×¤òÆÉ¤à¢£Ìã¤¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Ç­¤ÏÊÝ·ò½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¡©¡Ø»ô¤¤¼ç¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿Ç­¤ÈÉã¡Ù01¡Ø»ô¤¤¼ç¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿Ç­¤ÈÉã¡Ù03Æ±Î½¤¬¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¡£»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç­¤Î°ú¤­