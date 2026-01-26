スカートとブーツの「より良い」関係甘さを整え、適度な重みを与えてくれるから。パンプスやスニーカーよりブーツに落ち着くことが多い、スカートをはく日の足元。相性のいい組み合わせをさらにレベルアップさせるには、相乗効果をもたらすアイテム選びが重要に。素材や色、つま先やヒールの形に至るまで。スカートの特徴ごとにもっとも似合う、ベストなブーツをナビゲート。 ※（）内の数字はヒールの高さで単位はcmです（編集