「セット化すれば見違える」 スカートとブーツの「違和感がない」合わせ方





スカートとブーツの「より良い」関係

甘さを整え、適度な重みを与えてくれるから。パンプスやスニーカーよりブーツに落ち着くことが多い、スカートをはく日の足元。相性のいい組み合わせをさらにレベルアップさせるには、相乗効果をもたらすアイテム選びが重要に。素材や色、つま先やヒールの形に至るまで。スカートの特徴ごとにもっとも似合う、ベストなブーツをナビゲート。 ※（ ）内の数字はヒールの高さで単位はcmです（編集部調べ）。







ハンパな丈をブーツで埋める

ほんのり肌感を残してシアーな風合いならではの奥行きは維持

足首まで隠さない、すっきりとしたミドル丈スカートが豊富な今シーズン。シアーな質感と相まって、ひざ丈のようにも見える長さには、素肌をそれとなく隠せるロングブーツが好都合。シルエットも細身を選び、繊細なスカートの女性らしさはキープ。 ベージュスカート／HER. ロングブーツ（5）／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） 黒ニット／extreme cashmere（エスケーパーズオンライン）







女っぽいスカートこそメンズな厚底

ミニに落ち着きをもたらす重厚感

パンプスで直球レディに仕上げると着飾っている感が出やすいスカートに向く、サイドゴアブーツの無骨さ。アクティブなスニーカーを合わせるより、大人っぽい着くずしが成立。締まった足首でフラットながら見た目はすらりと。 サイドゴアブーツ（4.5）／ザ ポーズ（ウィム ガゼット ルミネ新宿店） 黒スコート（オンライン限定）／Gap ベージュプルオーバー／BIYŌMA（ツカモトコーポレーション）







なじませるようにワントーン

きわ立たせるよりとけこませる感覚で映える白を攻略

ミニマルな色づかいで統一感や大人っぽさを出せるだけでなく、縦のラインが強調されて脚長見えもかなえるうれしい効果。ボリュームが出やすいこれからの、すっきり感にも一役。トップスにも白っぽいグレーを選び、色数を極力セーブ。 白メルトンスカート／ebure（LITTLE LEAGUE INC.） 白ショートブーツ（6.5）／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）







