年間約33万人が訪れるという人気スポット「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」が手掛けた冬季限定のいちご狩り施設「THE FARM星空いちご園」が、今シーズンも2025年12月13日にオープンした。温室内をイルミネーションで彩り、昼夜を問わず幻想的な雰囲気の中でいちご狩りを楽しめる体験型施設だ。昨シーズンのグランドオープン時には、テレビの情報番組や新聞など数十件を超える媒体で紹介され、各メディアで話題となった“ナイ