星空の下で楽しむ“ナイトいちご狩り”!?千葉県に「THE FARM星空いちご園」がオープン
年間約33万人が訪れるという人気スポット「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」が手掛けた冬季限定のいちご狩り施設「THE FARM星空いちご園」が、今シーズンも2025年12月13日にオープンした。温室内をイルミネーションで彩り、昼夜を問わず幻想的な雰囲気の中でいちご狩りを楽しめる体験型施設だ。昨シーズンのグランドオープン時には、テレビの情報番組や新聞など数十件を超える媒体で紹介され、各メディアで話題となった“ナイトいちご狩り”が、さらに進化して帰ってきた！
【写真】広々とした空間に、立ったまま収穫できる“高設ベンチ栽培”採用のいちご株が並ぶ
■幻想的なイルミネーション空間でいちご狩り！
「THE FARM星空いちご園」は、宿泊施設を併設する「農園リゾートTHE FARM」だからこそ実現できる“夜のいちご狩り”をコンセプトにした、特別な体験型いちご園。日帰りでは味わえない夜の時間帯に焦点を当てた、星空の下で楽しむ「ナイトいちご狩り」は、オープン初年度から多くの反響を集めた。
きらめく光に包まれた温室で過ごすひとときは、「幻想的で特別な思い出になった」「冬の楽しみが増えた」といった声を数多く集めるほど、冬の「THE FARM」を象徴する体験へと育ったそう。その特別感と非日常の時間が、今シーズンはさらに進化して提供される。
■食べ放題60分＆新品種「あまおとめ」が登場
今シーズンは、新たに人気品種の「あまおとめ」を加えた全4品種を用意。4品類の中から、常時2品種以上の食べ放題が楽しめるという。濃厚な甘味とほどよい酸味の「紅ほっぺ」、バランスの取れた味わいと可憐な名前が人気の「よつぼし」、上品な香りと淡い色の果肉が特徴の「かおり野」、そして華やかな甘さが魅力の「あまおとめ」と、個性豊かないちごがそろう。
また、これまで40分だった食べ放題時間を60分に拡大。ゆったりと温室内を巡りながら、お気に入りのいちごを見つけるひとときを過ごせるようになった。さらに、寒い季節でも快適に楽しめるよう、ナイト営業時には体を温めるスープなどを無料で提供。“星空の下で味わう冬のいちご狩り”は、より豊かで心温まる体験へと進化している。
■最先端の環境制御システムで、シーズンを通して安定のおいしさに
「THE FARM星空いちご園」では、“夜の特別な体験”だけでなく、いちごそのものの「おいしさ」にも徹底してこだわっている。最先端の環境制御システムを導入し、いちごの生育に最適な温度・湿度・二酸化炭素濃度を24時間体制で管理。この仕組みにより、シーズンを通して安定した品質と甘さを保ち、いつ訪れても完熟のおいしさを楽しめるのが魅力だ。
■宿泊と連動した特別体験プラン！温泉やサウナも満喫
「THE FARM星空いちご園」の開園に合わせて、「農園リゾートTHE FARM」各宿泊施設では、期間限定の宿泊プランを展開中。ナイトいちご狩りがセットになった「ナイトいちご狩りプラン」は、星空の下で楽しむ特別ないちご狩りと、「農園リゾートTHE FARM」ならではの滞在体験を組み合わせた人気プランだ。また、日中の暖かな光の中で楽しみたい人向けに、「いちご狩りデイプラン」も用意されている。
冬の滞在におすすめのコテージでは、田園風景を眺めながら焚き火を囲めるデッキや、ハンモックを中心に据えた開放的な空間で、しっとりとしたリトリートタイムを過ごせる。
また、滞在中は敷地内の温浴施設「おふろcafé かりんの湯」を何度でも利用可能。サウナガーデンを備えた温泉で、チェックイン後や就寝前、朝など、思い思いの時間に心と体を温めるひとときを楽しめるのがうれしいポイントだ。
■立ったまま収穫できる高設ベンチ栽培で快適にいちご狩り
「THE FARM星空いちご園」では、高設ベンチ栽培を採用しているため、立ったまま快適に収穫が可能。土に触れず清潔な環境で育つため、小さな子ども連れでも安心して体験できる。イルミネーションが彩る幻想的な空間で、家族みんなで冬の思い出づくりを楽しんでみては？
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■幻想的なイルミネーション空間でいちご狩り！
「THE FARM星空いちご園」は、宿泊施設を併設する「農園リゾートTHE FARM」だからこそ実現できる“夜のいちご狩り”をコンセプトにした、特別な体験型いちご園。日帰りでは味わえない夜の時間帯に焦点を当てた、星空の下で楽しむ「ナイトいちご狩り」は、オープン初年度から多くの反響を集めた。
きらめく光に包まれた温室で過ごすひとときは、「幻想的で特別な思い出になった」「冬の楽しみが増えた」といった声を数多く集めるほど、冬の「THE FARM」を象徴する体験へと育ったそう。その特別感と非日常の時間が、今シーズンはさらに進化して提供される。
■食べ放題60分＆新品種「あまおとめ」が登場
今シーズンは、新たに人気品種の「あまおとめ」を加えた全4品種を用意。4品類の中から、常時2品種以上の食べ放題が楽しめるという。濃厚な甘味とほどよい酸味の「紅ほっぺ」、バランスの取れた味わいと可憐な名前が人気の「よつぼし」、上品な香りと淡い色の果肉が特徴の「かおり野」、そして華やかな甘さが魅力の「あまおとめ」と、個性豊かないちごがそろう。
また、これまで40分だった食べ放題時間を60分に拡大。ゆったりと温室内を巡りながら、お気に入りのいちごを見つけるひとときを過ごせるようになった。さらに、寒い季節でも快適に楽しめるよう、ナイト営業時には体を温めるスープなどを無料で提供。“星空の下で味わう冬のいちご狩り”は、より豊かで心温まる体験へと進化している。
■最先端の環境制御システムで、シーズンを通して安定のおいしさに
「THE FARM星空いちご園」では、“夜の特別な体験”だけでなく、いちごそのものの「おいしさ」にも徹底してこだわっている。最先端の環境制御システムを導入し、いちごの生育に最適な温度・湿度・二酸化炭素濃度を24時間体制で管理。この仕組みにより、シーズンを通して安定した品質と甘さを保ち、いつ訪れても完熟のおいしさを楽しめるのが魅力だ。
■宿泊と連動した特別体験プラン！温泉やサウナも満喫
「THE FARM星空いちご園」の開園に合わせて、「農園リゾートTHE FARM」各宿泊施設では、期間限定の宿泊プランを展開中。ナイトいちご狩りがセットになった「ナイトいちご狩りプラン」は、星空の下で楽しむ特別ないちご狩りと、「農園リゾートTHE FARM」ならではの滞在体験を組み合わせた人気プランだ。また、日中の暖かな光の中で楽しみたい人向けに、「いちご狩りデイプラン」も用意されている。
冬の滞在におすすめのコテージでは、田園風景を眺めながら焚き火を囲めるデッキや、ハンモックを中心に据えた開放的な空間で、しっとりとしたリトリートタイムを過ごせる。
また、滞在中は敷地内の温浴施設「おふろcafé かりんの湯」を何度でも利用可能。サウナガーデンを備えた温泉で、チェックイン後や就寝前、朝など、思い思いの時間に心と体を温めるひとときを楽しめるのがうれしいポイントだ。
■立ったまま収穫できる高設ベンチ栽培で快適にいちご狩り
「THE FARM星空いちご園」では、高設ベンチ栽培を採用しているため、立ったまま快適に収穫が可能。土に触れず清潔な環境で育つため、小さな子ども連れでも安心して体験できる。イルミネーションが彩る幻想的な空間で、家族みんなで冬の思い出づくりを楽しんでみては？
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。