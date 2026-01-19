2026年2月24日（火）、北海道・小樽市の温泉宿『小樽旅亭 蔵群』が、『小樽リトリート 蔵群 by 温故知新』としてリブランドオープンします。 画像：株式会社温故知新 『小樽旅亭 蔵群』は2002年5月9日に建築家・中山眞琴氏による“閑”を大切にした設計思想のもと、日本の精神性を宿す空間として誕生しました。その後、2025年6月20日から『温故知新』が運営を引き継いでいます。 画像：株式会社温故知新 開業時の