±Ç²è¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢£²¡×OHMYCAFE¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ë¿·¥á¥Ë¥åー¤È¥°¥Ã¥º¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥­¥·ー¥É»Ñ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ë¥Ã¥¯¡£ÏÂÉ÷¥»¥Ã¥È¤«¤é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¤¥¹¡¢Æî¹ñµ¤Ê¬¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Þ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë♡¤µ¤é¤Ë¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹ー¥Ù¥Ë¥¢¤ä¥°¥Ã¥º¡¢Í½Ìó¡¦ÃíÊ¸ÆÃÅµ¤â½¼¼Â¡£¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÌ¥