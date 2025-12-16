候補者に心理的なプレッシャーをかけ、その反応を試す「圧迫面接」。「学生時代、何やってたの？君、ちょっとレベルが低すぎるんだよね」と、嫌味な面接官。その態度に就活生は一体どう反応したのか？尊木さん(@_toutoki)の『圧迫面接』を紹介するとともに4コマ漫画に対するこだわりを聞いた。【漫画】圧迫面接を読む■意地悪な質問を投げかけてくる面接官に？【漫画】圧迫面接を読む4コマ漫画を投稿する尊木さん。なかでも一番バ