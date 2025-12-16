【圧迫面接】「君、ちょっとレベルが低すぎるんだよね」履歴書を見て面接官に言われた就活生がしたことは？その後の展開は読者に委ねた【インタビュー】
候補者に心理的なプレッシャーをかけ、その反応を試す「圧迫面接」。「学生時代、何やってたの？君、ちょっとレベルが低すぎるんだよね」と、嫌味な面接官。その態度に就活生は一体どう反応したのか？尊木さん(@_toutoki)の『圧迫面接』を紹介するとともに4コマ漫画に対するこだわりを聞いた。
■意地悪な質問を投げかけてくる面接官に？
4コマ漫画を投稿する尊木さん。なかでも一番バズった作品は、13.8万を超えるいいねがついた『圧迫面接』(2025年12月8日時点)だ。圧迫面接とは、面接官が威圧的な態度をとったり、意地悪な質問を投げかけるなどして相手にプレッシャーをかけ、どう回答するのか人間性を見極める面接手法。面接に来た男性に面接官が「学生時代、何やってたの？君、ちょっとレベルが低すぎるんだよね」と言う。男性はそう言われると、突然席を立った。面接官は追い打ちをかけるように、「まだ面接終わってないよ。この程度のプレッシャーに耐えられなくてどうすんの？」と言った。
あえて煽るような言葉を使う面接官。立ち上がった男性は、面接会場を去ると思わせながら、静かに入口のカギを閉めた…ところで本作は幕を閉じる。その後の展開は読者に委ねており、「この後、子どもには見せられないシーンが始まる」「未だにやってる会社がもしあるならブラックで間違いない」など8000を超えるコメントがついた。
尊木さんが4コマ漫画を描き始めたきっかけは、「元々お笑いやおもしろいことが好きで、自分も何か表現する趣味が欲しいと思ったことです」と話す。特にお気に入りの作品を聞くと、『カキフライ』『海そして』『一人暮らし』という。理由は、「どれも、登場人物の表情をうまく表現できたのと、おもしろいものが描けたと思ったからです」と話すように「特に登場人物の表情」にこだわりを持って描いているそうだ。現在はオモコロで連載中。「オモコロというサイトで漫画を載せていただいています。ぜひ読んでください！」
取材協力：尊木(@_toutoki)
