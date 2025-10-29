秋の味覚“さつまいも”をユニークに楽しめる限定ケーキが、銀座コージーコーナーから登場します。11月1日（土）より販売される「Let’s芋ホリデイ」は、スコップ型スプーンで本格的な芋ほり気分を味わえる体験型ケーキ。昨年SNSで話題を集めた人気スイーツが、今年は“お芋増量”でさらにパワーアップしました。お子さまから大人まで楽しめる、秋限定の遊び心あふれ