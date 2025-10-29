銀座コージーコーナーの芋スイーツ♡おうちで楽しむ「Let’s芋ホリデイ」登場！

秋の味覚“さつまいも”をユニークに楽しめる限定ケーキが、銀座コージーコーナーから登場します。11月1日（土）より販売される「Let’s芋ホリデイ」は、スコップ型スプーンで本格的な芋ほり気分を味わえる体験型ケーキ。昨年SNSで話題を集めた人気スイーツが、今年は“お芋増量”でさらにパワーアップしました。お子さまから大人まで楽しめる、秋限定の遊び心あふれるデコレーションケーキです。

「Let’s芋ホリデイ」は、銀座コージーコーナーが提案する体験型スイーツ。ココアスポンジとさつまいもクリームで表現された芋畑の中に、カットされたさつまいもが5個隠れています。

付属のスコップ型スプーンを使って掘り当てる楽しさと、食べるおいしさを同時に味わえるのが魅力です。

昨年は「子どもが喜びそう」「おもしろい♪」とSNSで話題に。今年は芋の数を4個から5個に増量し、ボリュームも楽しさもアップしました♡

遊んで、食べて、おうちで“芋ほり”体験を♪

見た目も可愛い「Let’s芋ホリデイ」は、まるで本物の芋畑のよう。モグラのピックや外側のフィルムデザインが楽しい雰囲気を演出します。

外側のフィルムをはがさずにスコップで掘り進めると、クリームの中からさつまいもが登場！

掘り当てたあとは、ケーキと一緒に味わう贅沢なひとときを楽しめます。家族での団らんやお子さまのパーティーにもぴったりな、見た目も体験もワクワクする秋限定スイーツです。

発売期間と価格をチェック

「Let’s芋ホリデイ」は、11月1日（土）から11月30日（日）頃までの期間限定販売。価格は1,850円（税込1,998円）です。販売は全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店（一部地域を除く）にて。

万一品切れの場合や、店舗によって発売日が異なる場合もあるため、気になる方はお早めにチェックしてみてください。詳細は公式サイトでご確認を。

秋のティータイムにぴったりのひとときを♡

秋の味覚をスイーツで楽しむなら、「Let’s芋ホリデイ」で決まり。かわいらしい見た目と遊び心満点の体験が詰まったこのケーキは、家族や友人との笑顔を引き出すこと間違いなしです。

掘って楽しい、食べておいしい、季節限定の芋ほりケーキで、心もほっこり温まる秋のひとときを過ごしてみてください♡