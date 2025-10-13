ダイソンから、2025年のホリデーシーズンをきらめきで飾る限定モデルが登場します。「Dyson Supersonic Nural™ Shine ヘアドライヤー」の新色「シャンパンロゼ」は、暖炉の火や祝宴のシャンパンに着想を得たカラーリングが魅力。2025年10月15日(水)より、公式オンラインストアや百貨店、家電量販店、提携サロンで順次発売予定です。贈り物にも、自分へのご褒美にもふさわしい特別な一台をチェックし