ダイソンビューティー限定カラー登場♡「シャンパンロゼ」ドライヤー誕生

ダイソンから、2025年のホリデーシーズンをきらめきで飾る限定モデルが登場します。「Dyson Supersonic Nural™ Shine ヘアドライヤー」の新色「シャンパンロゼ」は、暖炉の火や祝宴のシャンパンに着想を得たカラーリングが魅力。2025年10月15日(水)より、公式オンラインストアや百貨店、家電量販店、提携サロンで順次発売予定です。贈り物にも、自分へのご褒美にもふさわしい特別な一台をチェックしてみて♡

カラーに込められたホリデーストーリー

「シャンパンロゼ」は、冬の温もりと祝福のムードを映し出すカラー。トースティーバーガンディ、ウォームカッパー、ペールピンクシャンパンの三色を、光と輝きを兼ね備えたグラデーションで統合しました。

メタリックな質感と上品な輝きが、ドライヤーに華やぎと気品を与えています。ディオールやラグジュアリー ファッションと同様に、色が語る「物語性」ある1台です。

高性能と美の融合を実現する機能性

このドライヤーはただの見た目の美しさだけではありません。

Nural™センサーを搭載し、頭皮温度約55℃を目指すスカルプモードや、使用アタッチメントを即座に認識するオート設定機能、アイドリングモードによるヒーター制御も実装。

低温ツール、ツヤ出しツール、なめらかツールの3種類のアタッチメントで髪の悩みを幅広く対応できる設計です。熱によるダメージを抑えつつ、ヘアの本来の輝きを引き出します。

数量限定モデルで叶えるプレミアムギフト

この限定カラーは、2025年10月15日（水）より、ダイソン公式オンラインストア、百貨店、家電量販店、提携ヘアサロンで順次発売されます。

キャンペーン期間中にはオリジナルギフトバッグが付く※2など、贈答需要を意識したサービスも展開。

価格やサイズスペックは公式発表を確認してください。大切な方へのギフト、自分への特別な一台として選ぶ価値があります。

※2 オリジナルギフトバッグを進呈する対象製品は販売チャネルによって異なります。また、数量限定のため、なくなり次第、配布を終了いたします。

ホリデーシーズンに輝きを添える一台

「Dyson Supersonic Nural™ Shine ヘアドライヤー シャンパンロゼ」は、色彩・設計・機能性を兼ね備えた、新たな美の表現。

華やぎある限定カラーと、高性能なドライヤー技術が融合したこのモデルは、2025年10月15日より順次発売開始です。

限定モデルのため早期完売が予想されるので、心惹かれたならお早めのチェックを。あなたの冬の美を、この1台から始めてみてください♡