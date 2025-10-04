年齢を重ねるにつれて「体重が落ちにくくなった」と感じる方は多いはず。ホルモンバランスや基礎代謝の変化により、若い頃と同じダイエット法ではなかなか結果が出にくいのが現実です。そこで今回は、３ヶ月で８kgの減量を実現した40代女性に、ダイエットするにあたって「実践したこと」と「やめたこと」について教えてもらいました。🌼リバウンドしないカラダをつくる！ダイエット中に「食べていいもの」＆「控えるべきも