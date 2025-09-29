コンラッド大阪では、2025年9月19日（金）～11月30日（日）の金・土・日・祝限定で「The Villain（ザ・ヴィラン）」スイーツビュッフェを開催。悪役をテーマにした赤・紫・緑の妖艶なスイーツが並びます。DIYエリアでは姫リンゴを赤いソース入りの“魔女鍋”に浸す演出が登場し、遊び心あふれる体験を楽しめます。旬の食材を取り入れたイタリアンセイボリーも揃い、華やかで充実したひととき