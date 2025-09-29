【コンラッド大阪】妖艶に楽しむ「ザ・ヴィラン」スイーツビュッフェ

コンラッド大阪では、2025年9月19日（金）～11月30日（日）の金・土・日・祝限定で「The Villain（ザ・ヴィラン）」スイーツビュッフェを開催。悪役をテーマにした赤・紫・緑の妖艶なスイーツが並びます。DIYエリアでは姫リンゴを赤いソース入りの“魔女鍋”に浸す演出が登場し、遊び心あふれる体験を楽しめます。旬の食材を取り入れたイタリアンセイボリーも揃い、華やかで充実したひとときを過ごしください。

悪役の世界に魅了される甘い誘惑



「The Villain（ザ・ヴィラン）」スイーツビュッフェでは、スイーツ約18種・セイボリー約10種が用意されています。

赤や紫、緑など妖艶なカラーが並ぶビュッフェ台は、見た目も華やかで思わず写真に収めたくなる美しさ。

悪役の世界を感じながら、味わいとともに、非日常感あふれる世界観をお楽しみください。

バターステイツ♡2025年クリスマスケーキ全7種の予約開始！

《炙り姫リンゴと悪魔のソース フレンチトーストとブラックモンブラン》



焼き立てのフレンチトーストに、漆黒のモンブランと真紅の姫リンゴを飾る一皿。シェフが目の前で仕上げる演出は、まるで禁断の果実を差し出されるようなスリルを感じさせます。

ふんわり甘いトーストに濃厚なモンブラン、爽やかなリンゴの酸味が重なり合い、美味しさの中に妖しい魅力を秘めています。

《毒リンゴムース》

真紅に輝く艶やかな姿は、まるで物語に登場する“禁断の果実”。りんごのムースにコンポートを忍ばせ、爽やかな酸味と自然な甘みが折り重なります。甘美さと危うさを併せ持つ味わいは、一口ごとに悪役の世界へと誘われるような印象を残します。

《パンプキンピスタチオ》





鮮やかな赤いチョコレートの下に隠れているのは、濃厚なかぼちゃの甘みと香ばしいピスタチオ。鋭い眼差しのようなデコレーションが印象的で、まるでこちらを見つめる小さなモンスターのよう。ユーモラスでありながらも、一口ごとに広がるかぼちゃの優しい甘さとピスタチオの風味が調和し、見た目とのギャップに驚かされる美味しさです。

《ベルベットケーキ》

真っ赤なハートと純白のクリームが飾られた一口サイズのケーキは、「ハートの女王」を思わせる存在感。しっとりとした赤いマフィン生地に軽やかなクリームが重なり、見た目の華やかさに反して口あたりは優しく、甘さも上品。可愛らしさの中に、女王の強烈な支配力を感じさせるような一品です。

《ダルメシアンケーキ》



白いココナッツをまとった小さなケーキに、黒のチョコレートを飾り、ダルメシアン模様を表現。クルエラの冷酷さを思わせる姿ながら、口に運べばふんわりと軽い食感でやさしい甘さが広がります。シンプルな見た目に潜む美味しさが、物語の裏側を覗くような余韻を残します。

《デビルズミラーケーキ》

妖しく輝くグリーンのグラサージュにチョコレートの角を飾った、存在感抜群のケーキ。中にはイチゴのムースとイチジクのコンポートが隠され、甘酸っぱさと奥行きのある甘みが広がります。悪役の名を冠した名にふさわしく、妖艶さと美味しさを兼ね備えた一品です。

《ラムチェリーケーキ》



つややかなチェリーの赤と、芳醇なラムの香りが広がる大人のケーキ。甘酸っぱい果実のジューシーさにラムの深みが加わり、妖艶で少し危うい余韻を残します。ひと口で虜になるような魅力は、まるで物語に潜む魔性の囁きを思わせる一品です。

《サステナブルサーモンのマリネ》



とろけるように滑らかなサステナブルサーモンを竹炭でマリネし、香ばしさと旨みを引き出した一皿。レモンとピンクペッパーを添えて花びらのように盛り付けられた姿は、お花のように華やかで、テーブルを彩ります。

《ベリーコンポートとトマトカルパッチョ、リコッタチーズ》



鮮やかな赤や黄のトマトを重ね、お花のように盛り付けた華やかな一皿。トマトのフレッシュな酸味に、ベリーの甘酸っぱさとリコッタチーズのまろやかさが合わさり、爽やかなおいしさが広がります。

《ズッキーニの詰め物》



イタリア産ズッキーニに黒米を詰め、彩り豊かなルッコラや赤いスイートペッパーと合わせた一皿。ほどよい食感と香ばしさが広がり、野菜の旨みを堪能できます。

《カラマリフリット 炭塩と焦がしレモン》



サクッと香ばしい衣をまとったイカのフリットに、炭塩の旨みと焦がしレモンの酸味が重なり、軽やかな美味しさが魅力です。

《リゾット ビーツとマスカルポーネ》



鮮やかなピンクに染まったビーツのリゾットは、まろやかなマスカルポーネが溶け合い、クリーミーで奥深い味わい。仕上げのピスタチオが食感と香ばしさを添え、彩りも味わいも楽しめる一品です。

カフェラテやビーツラテを添えれば、テーブルの上が華やかに。



香り豊かな飲み物と一緒に、スイーツやセイボリーの数々をゆったりと堪能できます。

【特典】期間中、ご来店の際にヴィランやハロウィンモチーフの小物をご持参いただいたお客様には、オリジナルカクテル（またはモクテル）を1杯プレゼントされます。

児島大地シェフの世界観あふれるスイーツに魅了されます！



2022年よりコンラッド大阪で活躍する児島大貴シェフは、西日本洋菓子コンテストでの受賞歴を持つ実力派。繊細な技術と遊び心を融合させ、妖艶なスイーツビュッフェ「The Villain（ザ・ヴィラン）」を監修しています。

シェフが手がけるスイーツは、ひと口ごとに広がる”美味しい”余韻が魅力です。素材の持ち味を生かしながら、訪れるたびに新しい驚きと発見を届けてくれます。

妖艶で美味しい、悪役の世界へ



彩り豊かなスイーツとセイボリーに包まれる、特別なひととき。

コンラッド大阪「アトモス・イタリアンダイニング」で、心ときめく美味しさをぜひお楽しみください。

■ The Villain（ザ・ヴィラン）スイーツビュッフェ 詳細

期間：2025年9月19日（金）～11月30日（日）金・土・日・祝開催

時間：金曜 15:00～17:00（2時間制）

土日祝 14:30～16:00（90分制）

料金：大人7,500円／お子様3,750円

会場：アトモス・イタリアンダイニング（40F）

住所：大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワーウエスト

TEL：06-6222-0111

取材協力: コンラッド大阪