韓国発のグローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」が展開する『いろどり実る森の奏セット』が、Qoo10メガ割で総合販売件数第1位を獲得しました。全8種のセットは、肌悩みに合わせてラインごとに選べるのが魅力。特に新登場の「ビタミンCライン」は透明感を叶えるケアとして注目を集めています。スキンケアの全ステップをカバーする豪華な内容で、毎日のケアを格上げしてくれるスペシャルなラインナップです。