Anua「いろどり実る森の奏」セットがQoo10で第1位♡全8種を網羅

韓国発のグローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」が展開する『いろどり実る森の奏セット』が、Qoo10メガ割で総合販売件数第1位を獲得しました。全8種のセットは、肌悩みに合わせてラインごとに選べるのが魅力。特に新登場の「ビタミンCライン」は透明感を叶えるケアとして注目を集めています。スキンケアの全ステップをカバーする豪華な内容で、毎日のケアを格上げしてくれるスペシャルなラインナップです。

Anua「森の奏セット」全8種の魅力

『いろどり実る森の奏セット』は、Anuaの人気スキンケアを成分ラインごとにまとめたお得なセット。

ビタミンCラインをはじめ、保湿や透明感ケア、肌バリアサポートなど、あらゆる肌タイプに対応できる全8種が揃います。

特に2025年7月に加わった「ビタミンセット」は、クレンジングからクリームまでトータルにケア可能。Qoo10メガ割期間中には累計約16万個を販売し、多くの支持を集めた実力派です。

注目のビタミンセットを徹底チェック♡

「いろどり実る森の奏 ビタミンセット」は、透明感とキメを整える4ステップが入った豪華なライン。

価格は2,980円（税込）で、Qoo10限定販売（9月30日まで）。成分にはANUA独自の「MELA-LIPO 4™」「PORESTRIX™」を採用し、毛穴ケアから保湿まで網羅。

肌にやさしい処方で20～40代を中心に高評価を集めています。

内容：ビタミン15 ポアクリア クレンジングバーム（95ml）／ビタ3 グルタチオン スパークリングトナー（200ml）／ビタミン10 ポアストリックスセラム（20ml）／3セラミドパンテノール モイスチャーバリアクリーム（100ml）

Qoo10限定販売と購入方法

今回の「森の奏セット」はQoo10にて販売され、9月30日までの期間限定でお得に入手可能。セット内容は全8種、肌タイプに合わせてセレクトできます。

カラー展開はスキンケアなので展開色はありませんが、各商品サイズは内容量に応じて95ml～200ml、セラム20ml、クリーム100mlと使いやすい分量。

世界160ヵ国以上で愛されるAnuaならではの信頼感で、初めての方にも安心して取り入れられます。

肌悩みに寄り添うAnuaセットで毎日をアップデート

Qoo10で第1位を獲得した『いろどり実る森の奏セット』は、全8種のラインであらゆる肌悩みに対応。

特に人気のビタミンセットは、透明感と保湿を叶える頼れる味方です。肌に寄り添うAnuaのスキンケアで、毎日のルーティンを格上げしてみませんか？

心地よいテクスチャーと確かな効果で、肌も気分も前向きに。今だけの限定販売をぜひチェックしてください♪