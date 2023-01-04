アイブロウアドバイザーのasami.tです。自分の顔に似合った眉の形にするだけで顔の印象もガラッと変わります！今回は顔型別に似合う眉の形をご紹介します。顔型と眉を掛け合わせるとコンプレックスが目立たなくなり、顔のバランスも格別によくなります！ぜひご参考にしてみてください。【詳細】他の記事はこちら丸顔さんお顔の特徴は、可愛らしく親しみやすい雰囲気が魅力的で、比較的年齢よりも若く見えやすい顔立ちの方も多いで