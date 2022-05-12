「結婚するなら、ハイスペックな男性がいい」そう考える婚活女子は多い。だが、苦労してハイスペック男性と付き合えたとしても、それは決してゴールではない。幸せな結婚をするためには、彼の本性と向き合わなければならないのだ。これは交際3ヶ月目にして、ハイスペ彼氏がダメ男だと気づいた女たちの物語。▶前回：「今どのくらい貯金してる？」彼氏の本性が現れた交際3ヶ月目の出来事Episode 2：芽衣（29歳・会社受付）の場