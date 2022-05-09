ケンタッキーフライドチキンでは、2022年5月9日から一部の店舗でポテトの販売を休止しています。ケンタッキーが5月6日に、公式サイト上で発表しました。首都圏、関西の店舗が対象ケンタッキーによると、2022年5月9日〜29日までの期間中、一部店舗において「ポテト」が一時販売休止となる場合があるとのこと。世界的な物流網の混乱や、コンテナ不足などの影響により、物資の輸入遅延が継続的に発生している、と販売休止の理由を説明