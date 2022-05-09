祇園辻利の香り高い「ほうじ茶」を使った「オールドファッション」などが新登場！【画像】『misdo meets 祇園辻利第二弾』の写真をもっと見るミスタードーナツが2022年4月27日（水）から、宇治茶専門店「祇園辻利」と共同開発した『misdo meets 祇園辻利 第二弾』5種を数量・期間限定で発売しました。今年は抹茶とほうじ茶で、バラエティ豊かな全5種が用意されました。香り高いほうじ茶オールド、王道の抹茶ポンデ、どちらのおい